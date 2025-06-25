Kırıkkale’de otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kırıkkale’de belediyeye ait şehir içi otobüste seyahat eden 69 yaşındaki Mahmut Taşkın, aniden fenalaştı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Muhammed Üstüner, güzergahı terk ederek aracı Yüksek İhtisas Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendirdi.

Hastaneye ulaşılan ana kadar yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'CANLAR BİZE EMANET'

Olay sonrası açıklama yapan şoför Muhammed Üstüner, yaşananları şöyle anlattı:

“Araç içerisinde sesler geldi. Seslerin ne olduğunu anlamaya çalışırken ‘bir hasta var’ denildi. Hattan çıkarak hastayı en hızlı şekilde sağlık kuruluşuna sevk etmeye çalıştım. Yolculara ‘sakin olun, hastayı yetiştireceğim’ dedim. Onlar da bana uyum sağladı. Hep birlikte hastanın etrafını açmaya çalıştılar. Acil servisin önüne geldiğimde kornaya basarak içerideki personelin dışarı çıkmasını sağladım. Sedye ile taşınarak doktorlar müdahale etti. Biz burada sadece vatandaşların eşyalarını değil, canlarını da taşıyoruz. Canlar bize emanet, biz de sahip çıkmaya çalışıyoruz.”