- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: Pizza kutusundan esrar çıktı
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: Pizza kutusundan esrar çıktı
İhbar üzerine durdurulan şüpheli araçtaki pizza kutularından fazla sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli cezaevine gönderildi.
- 28.11.2022 - 17:06
- Güncelleme : 28.11.2022 - 17:14
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Türkiye geneli operasyonlar aralıksız sürüyor.
Kırıkkale'de ekipler, ihbar üzerine harekete geçti.
Ankara’dan Kırıkkale’ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli aracı trafik kontrol noktasında durdurdu.
Pizza kutusundan uyuşturucu çıktı
Ekipler, şüpheli şahıs F.C.'nin oturduğu koltuğunun altındaki pizza kutusundan 280 adet ecstasy, 220 adet sentetik ecza hapı, 50 gram kubar esrar ele geçirdi.
Şüpheli tutuklandı
Cezaevini boyladı Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.C., karakolda alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.