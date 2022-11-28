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    Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: Pizza kutusundan esrar çıktı

    İhbar üzerine durdurulan şüpheli araçtaki pizza kutularından fazla sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli cezaevine gönderildi.
    • 28.11.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 17:14
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    Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: Pizza kutusundan esrar çıktı

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Türkiye geneli operasyonlar aralıksız sürüyor.

    Kırıkkale'de ekipler, ihbar üzerine harekete geçti.

    Ankara’dan Kırıkkale’ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli aracı trafik kontrol noktasında durdurdu.

    Pizza kutusundan uyuşturucu çıktı

    Ekipler, şüpheli şahıs F.C.'nin oturduğu koltuğunun altındaki pizza kutusundan 280 adet ecstasy, 220 adet sentetik ecza hapı, 50 gram kubar esrar ele geçirdi.

    Şüpheli tutuklandı

    Cezaevini boyladı Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.C., karakolda alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kırklareli nde uyuşturucu operasyonu: Pizza kutusundan esrar çıktı #1


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