Kırmızı bültenle aranan 2 suçlu daha Türkiye’ye getirildi

Suçla mücadele kararlılıkla sürüyor.
Emniyet güçleri, uluslararası alanda aranan suçlulara karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyonlarına hız verdi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 2 SUÇLU YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı son yapılan operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;
- “Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. isimli şahıs ile,
- “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.
"333 KIRMIZI BÜLTENLE ARADIĞIMIZ ŞAHSI YURTDIŞINDA YAKALATARAK ÜLKEMİZE İADESİNİ SAĞLADIK"
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:
"BU KABİNE DÖNEMİMİZDE;
16’sı TERÖR,
80’ i ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ,
68’i UYUŞTURUCU TİCARETİ,
169’u ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN olmak üzere;
TOPLAM: 333 KIRMIZI BÜLTENLE aradığımız şahsı yurtdışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık."
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