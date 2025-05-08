Kırmızı bültenle aranan 2 suçlu daha Türkiye’ye getirildi

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Suçla mücadele kararlılıkla sürüyor.

Emniyet güçleri, uluslararası alanda aranan suçlulara karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyonlarına hız verdi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 2 SUÇLU YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı son yapılan operasyona dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;

- “Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. isimli şahıs ile,

- “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

"333 KIRMIZI BÜLTENLE ARADIĞIMIZ ŞAHSI YURTDIŞINDA YAKALATARAK ÜLKEMİZE İADESİNİ SAĞLADIK"

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi: