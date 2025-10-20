Kırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye iade edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suç ve suçluyla mücadelede kararlılık devam ediyor.

Ülke genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla sürdürülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 3 KİŞİ YURDA İADE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini belirtti.

Son olarak kırmızı bültenle aranan R.R., T.B. ve Y.E.A., Almanya, Karadağ ve Kazakistan’dan Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ve Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izi titizlikle sürüldü.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

- “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.R. isimli şahıs Almanya’da,

- “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.B. isimli şahıs Karadağ’da,

- “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E.A. isimli şahıs Kazakistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.