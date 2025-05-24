Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Haber Merkezi

Güvenlik güçleri, yurdu korumak için yürüttükleri çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda, başarılı bir operasyona daha imza atıldı.

Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde Almanya ve Hırvatistan'da 3 ayrı operasyon düzenlendi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 3 SUÇLU YAKALANDI

Operasyonlarda, Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİLER

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:



"Kırmızı Bültenle Aradığımız 3 Suçluyu daha, Ülkemize Getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 337 suçlunun ülkemize iadesini sağladık”

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde;

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.A. isimli şahıs Almanya’da,

“Reşit Olmayan Kişiye Cinsel Saldırı” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.D.Ç. isimli şahıs Hırvatistan’da,

”Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthal Etmek” suçundan ulusal seviyede aranan H.D. isimli şahıs Almanya’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.."