Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu Türk polisinden kaçamadı: Yurda getirildiler

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Yurtta, vatandaşın güvenliği, 'emniyet'te...

Türk polisi, ülke içinde ve dışında suçlulara geçit vermiyor.

Sıkı çalışması ve kararlı mücadelesini sürdüren ekipler, vatandaşın güvenliğini tehlikeye sokan bu şahısları bir bir yakalayarak, adalete teslim ediyor.

"4 SUÇLUYU DAHA ÜLKEMİZE GETİRDİK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, son operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında kırmızı bültenle aranan 4 suçlunun daha ülkeye iadesinin yapıldığını belirtirken şu sözleri kullandı:

Kırmızı bültenle aradığımız 4 suçluyu daha ülkemize getirdik.



Türk polisinden kaçamadılar!



Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.B., S.D., M.T. ve E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.



Adalet Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu; 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.B. isimli şahıs, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.D. isimli şahıs, 'yakın akrabayı öldürme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. isimli şahıs, 'yağma ile cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ö. isimli şahıs Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Bütün suçlarının, nerede olursa olsun yakalanarak ülkeye geri getirileceğini belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: