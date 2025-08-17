Kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 4 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Emniyet güçleri yurtta güvenliği sağlamak adına gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

Ekipler, suçluları bir bir tespit ederek, vatandaşın huzurunu sekteye uğratan her durumu ortadan kaldırmak için aralıksız mücadelesini sürdürüyor.

SON OPERASYONU YERLİKAYA DUYURDU

Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen başarılı operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kırmızı bültenle aranan 6, uluslararası seviyede aranan 4 olmak üzere toplam 10 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu.

"10 SUÇLUNUN ÜLKEMİZE İADELERİ SAĞLANDI"

Yerlikaya paylaşımında suçluların 6 farklı ülkede yakalandığını belirterek şu sözleri kullandı:

Bizden kaçamayacaklar. Kırmızı bültenle aradığımız 6, ulusal seviyede aradığımız 4 suçluyu, Bulgaristan, Polonya, Gürcistan(4), Almanya, K.K.T.C.(2) ve Lübnan'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

SUÇLULARIN YAKALANDIĞI ÜLKELERİ SIRALADI

Suçluların nerede yakalandıklarını ve suçlarını da paylaşımında belirten Yerlikaya şöyle devam etti:

"Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, A.M. isimli şahıs Bulgaristan'da, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.C. isimli şahıs Polonya'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.B. isimli şahıs Gürcistan'da, 'hakaret ve tehdit' ile 'TCK. 227 Maddesi' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten yaralama, kamu malına zarar verme, hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, şartla tahliyenin geri alınması ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Gürcistan'da, '213 Sayılı Yasaya Muhalefet' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs Gürcistan'da, 'çocuğun cinsel istismarı ve tehdit' suçlarından ulusal seviyede aranan E.E. isimli şahıs Almanya'da, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, basit yaralama ve tehdit' suçlarından ulusal seviyede aranan S.K. isimli şahıs K.K.T.C.'de, 'konut ve eklentilerinde yağma' suçundan ulusal seviyede aranan E.G. isimli şahıs K.K.T.C.'de, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs Lübnan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

"HANGİ ÜLKEDE OLURLARSA OLSUNLAR TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"