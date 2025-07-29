Türkiye, suçluların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalarına, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün, kırmızı bültenle aranan 8 kişi ve ulusal seviyede aranan 1 suçluyu, Gürcistan(6), İspanya, Azerbaycan, Karadağ'dan ülkemize getirildiğini duyurdu.

Bu kapsamda, cinayet suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs Gürcistan'da yakalanıp, Samsun'a getirildi.

GÜRCİSTAN'A KAÇTI

Uğur Demiröz suç grubu içinde yer alan ve 2020 yılında Samsun'un Atakum ilçesinde Y.C'nin öldürülmesi olayına karışan T.Ö'nün, olayın ardından Gürcistan'da bulunan örgüt elebaşının yanına kaçtığı belirlendi.

İNTERPOL ARACILIĞIYLA YAKALANDI

"Örgüt faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak öldürme" suçundan kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan T.Ö, İnterpol aracılığıyla yakalandığı Gürcistan görevlilerinden Sarp Sınır Kapısı'nda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince teslim alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'a getirilen, uyuşturucu madde suçlarından 2'si ifadeye yönelik, biri 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası olmak üzere başka suçlardan da aranan T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.