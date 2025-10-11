Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün, Türkiye'ye iade edildi

Suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

"DON VİTO" LAKAPLI UYUŞTURUCU BARONU TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Don Vito" lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün’le, kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandı ve bu sabaha karşı Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

OPERASYONA EGM HAVACILIK DAİRE VE ÖZEL HAREKAT BAŞKANLIKLARI DA DESTEK SAĞLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu;

“Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "CHROOKE" suç örgütü elebaşı "Don Vito" lakaplı Abdullah Alp Üstün isimli şahıs ile "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından Kırmızı Difüzyon (Acil Yakalama Mesajı) ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlerinde yakalanarak Türkiye'ye getirildiler.

Operasyona EGM Havacılık Daire ve Özel Harekat Başkanlıkları da destek sağladı.