Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 15 suçlu Türkiye’ye getirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emniyet güçleri, içeride ve dışarıda suça ve organize suç örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

15 SUÇLU TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu ve ulusal seviyede aranan 2 suçlu, Türkiye’ye getirildi.

Irak’tan 6, Gürcistan’dan 4, Almanya’dan 2, Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Yunanistan’dan birer kişi olmak üzere toplam 15 kişi yakalandı.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K.Ş., F.N., C.B., R.K., S.A., S.Ş., O.K., K.Y., N.G., N.K., A.C., S.A., M.L. ile ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. isimli şahısların yakalanarak Türkiye’ye iade edildiği bildirildi.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, TEM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucu;

- “Kasten Öldürme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Yağma, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi H.K.Ş isimli şahıs BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’nde,

- “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.N. ve C.B. isimli şahıslar IRAK’ta,

- “Tasarlayarak Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.K. isimli şahıs IRAK’ta,

- “Yaralama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs IRAK’ta,

- “Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ş. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

- “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

- “Nitelikli Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

- “Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Silahla Yağma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

- “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.K. isimli şahıs ALMANYA’da,

- “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.C. isimli şahıs ALMANYA’da,

- “Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs POLONYA’da,

- “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.L. isimli şahıs YUNANİSTAN’da,

- “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan Ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. isimli şahıslar IRAK’ta yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.