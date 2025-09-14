Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 8 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Emniyet güçleri, vatandaşın huzurunu sağlamak için gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor.

Yurt içinde aralıksız devam eden güvenlik uygulamaları, yurt dışında da hız kesmeden sürdürülüyor.

Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

"KAÇAMAYACAKSINIZ"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 8 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu.

Yerlikaya, aranan suçluların Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda'dan getirildiğini kaydettiği paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız."



Kırmızı bültenle aradığımız 6 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu, Gürcistan(3), Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Makedonya ve İrlanda'dan ülkemize getirdik.



Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A., E.S., A.K., İ.C., Ş.S., H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B. ve A.A.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"SUÇLULARIN ÜLKEYE İADELERİ SAĞLANDI"

"Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle; 'kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y. organize suç örgütü üyesi olan M.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. isimli şahıs Azerbaycan'da, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya'da, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. isimli şahıs Avusturya'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs' suçundan ulusal seviyede aranan M.B. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D. isimli şahıs İrlanda'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"