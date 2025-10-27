Kırmızı ete zam beklentisi: Karkas fiyatı 600 TL olmalı

Et fiyatlarında yaşanan artış vatandaşı bezdirdi...

Son dönemde dünya genelinde yaşanan tedarik zinciri sorunları ve enerji fiyatlarındaki yükselişle temel besin kaynaklarının fiyatları da yükseliyor.

KIRMIZI ETE ZAM BEKLENTİSİ

Bu kapsamda ete zam beklentisi konuşulmaya başlandı.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, üreticilerin karşılaştığı girdi maliyetlerinin her gün artış gösterdiğini belirterek, "Üreticimizin zarar görmemesi ve faaliyetine devam edebilmesi adına et fiyatlarının yükselmesi zorunlu." dedi.

"ET FİYATLARININ STABİL KALMASI SORUN OLUŞTURUYOR"

Son üç yıldır et fiyatlarının duraksadığını ve girdi maliyetlerinin sürekli yükseldiğini vurgulayan Aras, "Şap hastalığı Türkiye’de gündemden düşmedi ve şu an aşılamaya devam ediyoruz. Yerli besilik hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerimiz büyük bir sorunla karşı karşıya. Yem, saman ve diğer girdi maliyetleri artarken, et fiyatlarının yerinde sayması kabul edilemez. Tüketici olarak ucuz et istesek de, girdi maliyetlerimiz artarsa et fiyatlarının da yükselmesi gerekir. Eğer üretici, ürünü değerinde satamazsa, bu durum sektörde büyük bir zarar yaratacak." şeklinde konuştu.

"KARKAS FİYATI 600 TL'YE YÜKSELMELİ"

Şu anda karkas et fiyatlarının 450 TL civarında olduğuna dikkat çeken Aras, bunun en az 600 TL’ye yükselmesi gerektiğini ifade etti.

Aras, "Bu seviyeye ulaşmazsak, üreticimiz ciddi sıkıntıya düşer. İthal hayvanların getirisi sınırlı, sadece yüzde 10 oranında katkı sağlıyor." dedi.

"ÜRETİCİNİN AYAKTA KALABİLMESİ İÇİN FİYAT BELİRLENMESİ ÖNEMLİ"

Aras, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti: