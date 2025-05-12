Kırşehir’de kent merkezinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, araç sigortası işlemi yapmak isteyen vatandaşların hesap bilgilerine izinsiz ulaşıldığı belirlendi.
Gaziantep’te de uzantıları bulunan dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
EVLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 6 aylık teknik takibi sonucunda şüphelilerin, mağdurların hesaplarından şirket bağlantılı kişilere para aktardığı tespit edildi.
Kırşehir ve Gaziantep’te düzenlenen baskınlarda 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk ve 3 flash belleğe el konuldu.
3 KİŞİ CEZAEVİNDE
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Emniyet yetkilileri, vatandaşlara kişisel bilgilerini paylaşmadan önce mutlaka kurum teyidi yapmaları konusunda uyarıda bulundu.
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