Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen "Kış Tatbikatı-2025" sıfırın altındaki sıcaklıklarda devam ediyor.

Eşsiz anların yaşandığı tatbikata, birçok ülkeden asker katılıyor.

12 BİN 199 PERSONEL

Tatbikata; Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'den 12 bin, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kosova, Pakistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Libya, Moğolistan, Nijer, Tacikistan ve Ürdün'den 199 olmak üzere toplam 12 bin 199 personel katıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN GURUR DOLU PAYLAŞIM

Tatbikat devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından bir video yayınladı. Yayınlanan videoya, "Onlar karadaki her dağın zirvesi! Kış-2025 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri başlıyor. Komandolarımız tatbikat öncesinde Komando Andı okudu." notu düşüldü.

KOMANDO ANDI'NI OKUDULAR

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı videoda, tatbikatta görevli askerler, Komando Andı'nı eşsiz görüntüler eşliğinde okudu.

KOMANDO ANDI

Korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri;



yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere;



engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları;



el verir uzanırız mor siyah bulutlara.



Ben Türk komandosuyum, düşmanı çelik pençemle ezerim;



her yerde ben varım, havada, karada, denizde, çölde, çatakta ve batakta.



Her zaman ve her yerde, hazır; daima hazır;



kim: komando, kim: komando, kim: komando,



olamazsın: yahh, olamazsın: yahh!,



komando: Allah!; Allah komandoyu korusun