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    Kısıtlama sonrası İstanbul'da toplu ulaşım hareketlendi

    Ramazan Bayramı'nı kapsayan ve 4 gün süren 81 ildeki sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.
    • DHA
    • 27.05.2020 - 09:07
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    Kısıtlama sonrası İstanbul'da toplu ulaşım hareketlendi

    Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

    Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıktı, yola koyuldu.

    MASKESİZ ÇIKAN YOK

    Dört günlük yasağın ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma kullananlar, maskelerini takarak yolculuk etti.

    Özel halk otobüsleri ve metrobüsler koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, sayı kısıtlaması nedeniyle binemeyen vatandaşlar bir sonraki aracı bekledi.

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