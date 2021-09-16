745 gündür mücadelesini sürdüren ve HDP Genel Merkezi önünde açıklama baba, “Hani Kürt davasını savunuyordunuz? Sizinki Kürt davası değil, cep doldurma davası” dedi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı için İzmir'den Ankara'ya yürüyen Mehmet Laçin, HDP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı.

Laçin, sabah saatlerinde geldiği genel merkez önünde HDP milletvekilleri ve partililerin tepkisiyle karşılaştı.

Bu sırada milletvekilleri ve polis arasında da gerginlik yaşandı.

“HANİ KÜRT DAVASINI SAVUNUYORDUNUZ?”

HDP'lilerin sözlü sataşmalarına cevap veren Laçin, HDP'nin halkın partisi olmadığını, halkın çocuklarını dağa kaçıran parti olduğunu söyleyerek, “Hani Kürt davasını savunuyordunuz? Sizinki Kürt davası değil, cep doldurma davası.” dedi.

Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba: Sizinki Kürt davası değil VİDEO



“HDP'LİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİM”

Kızını istediği için HDP'lilerin kendisini linç etmek istediğini belirten Laçin, şunları söyledi:

“14 sene önce lise öğrencisiyken HDP kızımı zorla elimden aldı. Kızım elimden alınırken HDP'liler tarafından darbedildim. Mahkeme kararı da var elimde. Kocaeli'den aldılar, İstanbul HDP il binasına götürdüler. Oradan Diyarbakır HDP il binasına, sonra da dağa götürüldü. O günden beri mücadelemi sürdürüyorum. Bugün benim 745. günüm. Ben ve benim gibi terör mağduru acılı vatandaşlar bu nöbete başladığımızda HDP'liler, 'Bu bir kar topu, eriyip gidecek' dedi ama bilsinler ki bu kar topu büyüyecek.”

“EVLADIMI ALMADAN KAPINIZDAN KALKMAM”

HDP'li milletvekillerine de seslenen Laçin, “Evladımı almadan kapınızdan kalkmam. Hani PKK ile ilginiz yoktu? Hani PKK ile ortak değildiniz? PKK'yı HDP yönetiyor.” ifadesini kullandı.

“745 GÜNDÜR MÜCADELE EDİYORUM”

Dağa kaçırılan kızına seslenen Laçin, “Gamze, bak görüyorsun, duyuyorsun. Ben seni bu zalimlerin elinden kurtarmak için 745 gündür mücadele ediyorum. Şu an HDP'liler babanı linç etmeye kalkıyorlar ama ben seni bu zalimlerin elinden kurtaracağım, başka yolu yok.” diye konuştu.

“EVLADIMI NİYE KALKAN OLARAK KULLANIYORSUNUZ?”

İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yaptığı zaman HDP'li milletvekillerinin kendisini hedef gösterdiğini belirten Laçin, şöyle konuştu:

“HDP milletvekilleri, size sesleniyorum, hani evlatlarınız nerede? Avrupa'da değil mi? Benim evladımı niye kalkan olarak kullanıyorsunuz? Pervin Buldan, kızın nerede? İngiltere'de. Benim kızım niye mağarada? Selahattin Demirtaş'ın annesi televizyonda devlete çağrıda bulunuyor, 'Oğlumu serbest bırakın.' diyor. Ben de Selahattin Demirtaş'ın annesine sesleniyorum. Peki öbür oğlunu niye istemiyorsun? Selahattin Demirtaş'tan önce genel başkan kimdi? Nurettin Demirtaş. Şimdi nerede? Kandil'de. Onu neden istemiyorsun?”