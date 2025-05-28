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Türkiye'nin yerli ve milli araçları gelişmeye devam ediyor...

Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA da bu kapsamda, uçuş testlerini sürdürüyor.

Milli insansız savaş uçağının test süreci, planlanan takvime uygun şekilde ilerliyor.

BİR TEST DAHA TAMAMLANDI

Bayraktar KIZILELMA, PT-4 prototipiyle kritik bir eşiği daha geride bıraktı.

X hesabından paylaşımda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın 4 numaralı prototipinin test görüntülerini yayımladı.

Bayraktar, Kızılelma PT-4'ün "AB Kalkışlı Agresif Manevra Testi"nin tamamlandığını duyurdu.

REKOR SÜREDE UÇUŞ

Baykar’ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021’de başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal etti.

Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA, bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.

HAVACILIK TARİHİNE GEÇTİ

Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza attı. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, 1 Mayıs 2023 tarihinde ise F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihi için dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek.

İHRACAT ŞAMPİYONU

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan elde etti. 2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, ülkemizdeki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı.

Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.