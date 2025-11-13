KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye'de: Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor...

Bu kapsamda Türkiye'ye gelen Erhürman, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Erhürman, daha sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erhürman, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"ŞAHSINIZIN BIRAKTIĞI MANEVİ MİRASA KIBRIS TÜRK HALKININ BAĞLILIĞI SARSILMAZ BİR İNANÇLA SÜRMEKTEDİR"

Erhürman, deftere şunları yazdı:

Aziz Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olan liderliğinizden güç alarak, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı sıfatıyla huzurunuzda bulunmaktan derin bir onur ve gurur duymaktayım. Şahsınızın bıraktığı manevi mirasa Kıbrıs Türk halkının bağlılığı sarsılmaz bir inançla sürmektedir. Kurtuluş Savaşı’na önderlik ederken sergilediğiniz duruş, kurduğunuz Cumhuriyet ve bizlere miras bıraktığınız ilke ile devrimler, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, Kıbrıs Türk halkı için de yol gösterici olmuştur. Siz, yalnızca kendi halkınıza değil; çağlar ötesine uzanan düşüncelerinizle pek çok halka, özellikle de biz Kıbrıslı Türklere, umut ve cesaret aşılayan bir öndersiniz.

"SİZİN MİRASINIZ, YALNIZCA BİR ULUSUN DEĞİL; İNSANLIĞIN ORTAK AYDINLANMA MİRASIDIR"

Atatürk sevgisi ve fikirlerinize bağlılık, Kıbrıs Türk halkının karakterinin ayrılmaz bir parçasıdır. Halkımız, en zor dönemlerinde dahi sizden aldığı ilhamla direncini korumuş, çağdaş, özgür ve onurlu bir yaşam mücadelesini sürdürmüştür. Bugün bizler, kurucusu olduğunuz Cumhuriyet’in değerlerinden beslenen bir halk olarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.



Kıbrıs Türk halkı, bu bilinçle, her daim çağdaş değerleri, üretimi, eğitimi, kültürü ve ahlakı ön planda tutarak ilerlemeye devam edecektir. Sizin mirasınız, yalnızca bir ulusun değil; insanlığın ortak aydınlanma mirasıdır.



Aziz hatıranız önünde, saygı, sevgi ve sonsuz minnetle eğiliyorum.



Ruhunuz şad olsun.