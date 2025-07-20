KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumlar hepimizi katledecekti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yılı ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Tatar, 1974 öncesinde Yunanistan’daki cuntanın “Büyük Yunanistan” hayalleriyle Kıbrıs’ı kendilerine katmak için Rumları kışkırttığını belirterek, “Kıbrıs’taki asıl işgalci Yunanistan’dır. 15 Temmuz 1974’te Yunanistan’daki komutanlar ve askerler, dönemin Kıbrıs Devlet Başkanı III. Makarios’a darbe yaptı. Hedef, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması ve ada Türklerinin tamamen yok edilmesiydi.” dedi.

"HEPİMİZİ TOPLU MEZARLARA KOYACAKLARDI"

Türkiye’nin harekâtı 1963’ten 1974’e kadar geçen 11 yıl sonra gerçekleştirdiğine işaret eden Tatar, o süreçte Kıbrıs Türk halkının ağır saldırı ve katliamlara maruz kaldığını, BM ve İngilizlerin ise buna sessiz kaldığını vurguladı:

Bizi toplu mezarlara koyacaklardı. 1963’te zaten soykırımdan geçtik, 1974’te de aynı şey olacaktı. Türkiye gelmeseydi, birkaç gecede hepimiz katledilirdik. O dönem iletişim yoktu, dünyanın haberi bile olmazdı.

"İNGİLİZLER, KIBRIS'I RUMLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI"

19 Temmuz 1974’te belirsizlik içinde beklediklerini, 20 Temmuz’da Mehmetçik’in Kıbrıs’a çıkarma yaparak mücahitlerle buluşmasıyla sevince kavuştuğunu anlatan Tatar, Barış Harekatı’nın ada Türklerinin yeniden doğuşu olduğunu ve bugün KKTC’nin Mavi Vatan’da kararlı adımlarla ilerlediğini belirtti.

İngilizlerin, 1878’den itibaren Kıbrıs’ı Rumlaştırmak için Yunanistan ve diğer bölgelerden Rumları adaya yerleştirdiğini söyleyen Tatar, “Kıbrıs’tan Türkler göç ederken Karadeniz’den Pontuslular bile buraya getirildi. Rumlar Kıbrıs’ı Yunanistan’ın 13. adası olarak görüyor ve nüfus politikalarıyla burayı Yunanlaştırmaya çalışıyordu.” dedi.

Tatar, Barış Harekatı öncesinde Kıbrıs Türkü’nün kadın-erkek direniş ruhuyla mücadele ettiğini, böylece “Büyük Yunanistan” idealinin gerçekleşmesini engellediğini ifade etti.

Ana vatan Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Tatar, Anadolu’dan deniz altından borularla getirilen su, Ercan Havalimanı ve ileride Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesinin kendileri için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kıbrıs’a her zaman destek veren Türk milletine teşekkür eden Cumhurbaşkanı, 20 Temmuz 1974’te şehit olanlara rahmet, gazilere sağlıklı ömür diledi.

Son olarak, harekat kararını alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve emeği geçen tüm devlet adamlarını rahmetle andı.