Ahmet Diril, 51 yıllık Kıbrıs anılarını hala taze tutuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından barış ve huzur amacıyla düzenlenen ve ilki 20 Temmuz, ikincisi ise 14 Ağustos 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'nın üzerinden 51 yıl geçti.

Bu tarihi harekâta katılan isimlerden biri de evli, dört çocuk ve beş torun sahibi Ahmet Diril. Yaklaşık 6,5 ay boyunca Kıbrıs’ta görev yapan Diril, aradan geçen yarım asra rağmen yaşadıklarını dün gibi hatırlıyor. 2000 yılından bu yana Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi’nin başkanlığını yürüten Diril, gazilere destek olmanın yanı sıra, gençlerle buluştuğu seminer ve konferanslarda harekât anılarını paylaşarak tarihe tanıklık etmeye devam ediyor.

"ÜÇ AŞAMALI BİR OPERASYON, AYNI ANDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Diril, harekât öncesinde Kayseri Hava İndirme Tugayı Zincidere’de paraşütçü çavuş olarak görev yaptığını, görevlendirme sonrasında Erkilet Havalimanı’ndan Kıbrıs’a paraşütle iniş yaptığını anlattı. Türkiye’nin tüm zorluklara rağmen bu askeri operasyonu başarıyla tamamladığını vurgulayan Diril, şunları söyledi:

Kıbrıs Barış Harekâtı hem havadan indirme hem denizden çıkarma şeklinde, eşine az rastlanır bir şekilde icra edildi. Üç aşamalı bu operasyonun aynı anda gerçekleştirilmesi kolay bir şey değil. Bizim taburumuzun görevi, Girne’den Kıbrıs’ın iç kesimlerine ulaşımı sağlayan boğazı tutmaktı. İlk gece orada çatışma başladı.

"BABAMLA GÖRÜŞEMEDİK, UÇAĞIMIZA EL SALLADI"

Diril, 19 Temmuz 1974’te yaşadığı unutulmaz bir anıyı da gözyaşlarıyla paylaştı. Babasının kendisini ziyarete Kayseri’ye geldiğini ancak alarm durumu nedeniyle görüşemeden geri döndüğünü belirterek, duygularını şöyle ifade etti:

Babamla görüştürülmedik. Otelde kalmış, biz havaalanına geçerken otelin penceresinden bize el sallamış. O an gözümün önünden hiç gitmez. Dönerken anneme ne söyleyeceğini bilemediğini anlatırdı. Tek gecede nasıl zayıfladığını hep dile getirirdi.

"VATAN, TAPULU MALIMIZ GİBİ KUTSALDIR"

Farklı noktalarda görev yaparak harekâtı tamamladığını söyleyen Diril, “Allah’a şükür, alnımızın akıyla bu görevden şerefli bir gazi olarak döndük. Vatan için can feda” ifadelerini kullandı.

Vatan sevgisinin yüreğinde hiç eksilmediğini belirten Diril, sözlerini şöyle tamamladı: