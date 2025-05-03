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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesinin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacağını ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacağını bildirdi.

GÖRÜŞMELERDE KIBRIS DAVASI ELE ALINACAK

Erdoğan, ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ TÖRENLE AÇILIYOR

KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Sağlam devlet, saygın gelecek. Kıbrıs'ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın hizmete açıyoruz.

Paylaşımda, külliyeye ait görüntülerin yer aldığı videoda, 639 bin 475 metrekare alana inşa edilen külliyede; 600 kişilik 2 konferans salonu, 52 çalışma ofisi, toplantı salonları, yemekhane ve kafeterya, Meclis binasında ise 157 kişilik Genel Kurul Salonu, Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref ve toplantı salonları ile 52 milletvekili odasının bulunduğu bilgisi yer aldı.