KKTC'de gülümseten sohbet: Erdoğan dede sana sarılabilir miyim?

Yavru Vatan'ın kurtuluş günü...

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51’inci yıldönümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla dün başkent Lefkoşa’da coşkulu törenlerle kutlandı.

RENKLİ ANLARA SAHNE OLDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni, renkli anlara sahne oldu.

"ERDOĞAN DEDE SANA SARILABİLİR MİYİM"

Törene katılan küçük bir çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sohbet ettikten sonra "Erdoğan dede, sana sarılabilir miyim?" diye sordu.

MİSAFİRİYLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu isteği geri çevirmeyerek küçük misafiriyle sohbet etti.

"YANACIKLARINDAN ÖPTÜM"

Minik çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı anı, "Onu çok seviyoruz. 'Erdoğan dede sana sarılabilir miyim?' dedim, 'Tabii' dedi. Ben de yanacıklarından öptüm." sözleriyle anlattı.