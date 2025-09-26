Abone ol: Google News

KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzük iptal edildi

KKTC'de liselerde öğrencilerin başörtüsüyle öğrenim görebilmeleri için değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Tüzüğü, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 26.09.2025 00:42

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun nisan ayında çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Tüzüğü değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası karardan sonra süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşımış ve başörtülü öğrencilerin derse girdiği liselerde greve gitmişti.

KKTC Anayasa Mahkemesi, 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedilen Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Tüzüğü'nün iptalini kararlaştırıldı.

YASAĞI GÖZYAŞLARIYLA KUTLADILAR

Mahkemenin kararında Bakanlar Kurulu'nun 'kanun gücünde' çıkardığı kararnameye işaret edilerek ilgili tüzüğün Cumhuriyet Meclisi'nden geçirilmesinin gerektiği belirtildi.

Kararın ardından KKTC'de başörtüsü yasağının geri gelmesi için greve giden sendikanın başkanı Selma Eylem ile sendika yetkilileri sevinç gözyaşları döktü.

"İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Anayasa Mahkemesi'nin Bakanlar Kurulu kararı ile liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü iptal ederek ilgili değişikliğin ancak Cumhuriyet Meclisi'nde yapılabileceğini açıkladığını hatırlatarak, "Öncelikle mahkemenin gerekçeli kararının yazılmasını bekliyoruz. Kararı gördükten sonra harekete geçeceğiz" diye konuştu.

Arıklı, Anayasa Mahkemesi'nin kararını gördükten sonra gerekli düzenlemeleri yapacaklarının altını çizerek şunları söyledi:

Mecliste inanç özgürlüğünün önünü açacağız. Yasa değişikliğine giderek bu meselenin çözümünü sağlayacağız.

28 Şubat'ın utanç uygulaması: Nur Serter'in açıklamaları tekrar akıllara geldi 28 Şubat'ın utanç uygulaması: Nur Serter'in açıklamaları tekrar akıllara geldi

Gündem Haberleri