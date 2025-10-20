KKTC'de Tufan Erhürman'ın zaferini Yunan ve Rum basını manşetlerine taşıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim heyecanı...

218 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de dün halk, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

'RUMLARLA FEDERASYON' YANLISI ERHÜRMAN SEÇİLDİ

Kıbrıs Türk halkı, referandum niteliğindeki tarihi cumhurbaşkanlığı seçiminde sürpriz yaptı ve 'iki devletli çözümü' savunan Ersin Tatar yerine 'Rumlarla federasyon' yanlısı ana muhalefet lideri Tufan Erhürman’ı seçti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Sol partilerin desteklediği Erhürman, sağ partilerin ortak adayı Tatar’ı yüzde 63’e yakın oy alarak rahat geçti ve seçim ilk turdan bitti.

TÜRKİYE MESAJI VERDİ

yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, seçimi kazanmasının ardından başkent Lefkoşa'da düzenlediği mitingde, "Dış politikada ve Kıbrıs sorununda çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz." dedi.

Erhürman ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkürlerini sundu.

YUNAN VE RUM BASINI MANŞETLERİNE TAŞIDI

Seçimler bu şekilde tamamlanırken sonuçları yakından takip eden Yunan ve Rum basını, Tufan Erhürman'ın zaferini manşetlerine taşıdı.

"KEMALİST ADAY KAZANDI"

Yunanistan en büyük gazetelerinden birisi olan Kathimerini, manşetten verdiği haberde "İşgal altındaki topraklarda yapılan seçimi Kemalist aday büyük bir farkla kazandı" ifadelerine yer verildi.

"ERDOĞAN'IN DESTEĞİNİ ALAN TATAR KAYBETTİ"

Ta Nea gazetesi ise manşetten verdiği haberde, "Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteğini arkasına alan Kıbrıs Türk Lideri Ersin Tatar, işgal altındaki Kuzey Kıbrıs'ta yapılan 'cumhurbaşkanlığı seçimlerinde' yenilgiye uğradı." ifadelerine yer verdi.

"EZİCİ ZAFER"

1922 yılından bu yana yayın yapan To Vima gazetesi ise seçimlerden duyduğu mutluluğu okurlarına sundu.

Gazete, "İşgal altındaki Kuzey Kıbrıs'ta muhalefet adayı Tufan Erhürman, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ezici bir zafer kazanırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Ersin Tatar ağır bir yenilgi aldı." manşetini attı.

ANALİSTLER GÖRÜŞLERİNİ AKTARDI

Ülkenin önde gelen finans gazetesi Naftemporiki ise "Erhürman'ın işgal altındaki Kuzey Kıbrıs'ta seçilmesi Erdoğan için kişisel bir yenilgidir." ifadelerine yer verdi.

Etnos gazetesinde uzman görüşü sorulan analistler ise, "Merkez sol Tufan Erhürman'ın Ersin Tatar'a karşı kazandığı açık zafer ve ilk turda seçilmesi, Kıbrıs Türklerinin hem Kıbrıs sorununun çözüm biçimi hem de Ankara ile ilişkileri açısından iradesini açıkça ortaya koyuyor." denildi.

LAİKLİK VURGUSU YAPTILAR

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde de Erhürman'ın seçimleri kazanması büyük bir coşkuyla kutlandı.

Rum Politis gazetesi, "Kıbrıslı Türkler, iki devlet mantığını açıkça reddederken, laik kimliklerinin tamamen değiştirilmesine yönelik girişimlere de açıkça isyan ettiler." sözleriyle sonuçları manşetine taşıdı.

"UMUTLAR YENİDEN ARTTI"

Rum tarafında günlük yayın yapan The Cyprus Weekly gazetesi ise "Erhurman'ın zaferi Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlamasına dair umutları artırdı." ifadelerine yer verdi.

"KIBRISLI TÜRKLERİ YOKSULLUKTAN KURTARACAK"

Parapolitika gazetesinde ise, "Yasa dışı devletin başkanı değişirse oradaki mantık da hızla değişecek. Ersin Tatar iki devletten bahsediyor, Birleşmiş Milletler'in müdahalesine izin vermiyordu. Tufan Erhürman ise ılımlı bir siyasetçi profili çiziyor. Federal bir devlet çözümünü destekliyor. Çünkü onun da dediği gibi; bu çözüm Kıbrıslı Rumlarla olan anlaşmazlığı çözecek ve Kıbrıslı Türkleri izolasyon ve yoksulluktan kurtaracak." denildi.