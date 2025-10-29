Kocaeli'de 7 katlı binanın çökme anları ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, güne kötü bir haberle başladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 7 katlı bir bina çöktü.

Binada aynı aileye mensup 5 kişinin bulunduğu öğrenildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bina enkazında 12 yaşındaki Emir Bilir ve 14 yaşındaki Nisa Bilir'in cansız bedenine ulaşılırken, 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtuldu.

ÇÖKME ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Anne ve babayı arama çalışmaları devam ederken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sabah saatlerinde çöken binanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde binanın büyük bir gürültüyle yıkıldığı ve hemen ardından etrafı yoğun bir toz bulutunun kapladığı görülüyor.

Görüntülerde çökmenin ardından vatandaşların olay yerine doğru koştuğu anlar da yer alıyor.