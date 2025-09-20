Kocaeli'de babaya tokat atan şahsın aynı gün başka bir sürücüyü silahla tehdit ettiği ortaya çıktı Gebze ilçesinde çocukların gözü önünde babaya şiddet uygulayan şahsın, aynı gün bir sürücüyü silahla tehdit ettiği ortaya çıktı. Tehdit edilen sürücünün şikayetçi olduğu öğrenilirken, şahsa 'silahla tehdit' suçundan da işlem yapıldığı bildirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba Ö.K., süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti. BABA, ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE TOKATLANDI Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı. TUTUKLANDI Olayın ardından O.C., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki O.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AYNI GÜN BİR BAŞKASINI DA SİLAHLA TEHDİT ETTİ Yaşanan olayın ardından O.C.'nin aynı gün Gebze’nin İnönü Mahallesi'nde İ.B. isimli sürücüyle de tartışmaya karıştığı belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine O.C'nin tabanca göstererek sürücüyü tehdit ettiği öğrenildi. İ.B.'nin o gün yaşanan olaya ilişkin şikayetçi olduğu O.C.'ye 'silahla tehdit' suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi. Gündem Haberleri Hatay'da kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalıştı

