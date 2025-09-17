Kocaeli'de çocuklarının önünde tokatlanan baba konuştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, herkesi derinden yaralayan bir olay meydana geldi.

2 çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba Ö.K., süratli şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı.

Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.

BABAYLA TARTIŞMAYA BAŞLADI

Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi.

BABA, ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE TOKATLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan O.C.., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Olayın ardından A Haber'e konuşan baba Ö.K., yaşadığı anları şu sözlerle anlattı.

"ÇOK SÜRATLİ GELİYORDU, UYARMAK ZORUNDA KALDIM"

Karşı yönden hızlı bir şekilde bize doğru geldi. Çok süratlı ve sağa sola trip atarak geliyordu.



Ben yanından geçerken kolumu kaldırarak, yavaş yavaş çocuklar var diye seslendim. Neden böyle hızlı geliyorsun dedim; kardeş, koluma vurarak aşağı indirdi.



Diğeri de şoför de arabadan hızlı bir şekilde inerek, kapıyı sert bir şekilde açarak hatta kapı neredeyse bana ve çocuğuma çarpıyordu.