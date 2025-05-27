İHA

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, filmleri aratmayan bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı.

55 yaşındaki Bircan Yaşa, kendisini “başkomiser” olarak tanıtan dolandırıcıların planına kanarak evi dolandırıcılara sattı.

Dolandırıcı, “Evinize sahte tapu çıkarmışlar, satacaklar” diyerek Yaşa’yı korkuttu ve emlakçıya yönlendirdi.

Aynı gün içinde Yaşa, 2 milyon 100 bin liraya evi M.H.T. adlı şahsa sattı.

Satıştan aldığı paranın bir kısmını dolar, bir kısmını altın ve havale olarak aldı.

'KORKUDAN HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMEDİM'

Yaşa, dolandırıcıyla yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Ben bu evi çok zorluklarla aldım. Her yere gittim. Beni başkomiser olarak arıyor. Kenan Birkan olarak kendini tanıttı. ‘Hesabınızdan para çekilmiş. Bankacının da haberi var. Evinize sahte tapu çıkarmışlar, evinizi satacaklar’ dedi. Bana kimlik numarası, kimliğimi attı. Bilgiler aynı, fotoğraf ayrı. Ben inandım, kafam çalışmadı, beynim durdu. Bana ‘Evi satacaksın, Yatırım Emlak’a gideceksin, evi satacaksın’ dedi. ‘Tapu dairesinde bütün evraklar değişti, hiç korkmadan imzayı at. Tapunu 15 gün sonra çıkartıp vereceğiz’ dedi. Beni çok tehdit etti. Korkudan hiçbir şey söyleyemedim.

'TELEFONU KIR, HATTI KIR'

Yaşa, evini sattıktan sonra dolandırıcılar ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Mağdur kadın “Parayı aldın mı diye sordu. Kamerayı açtırdı, paraları gördü. Akşam aradı, hastanenin oraya çağırdı. Paraları istedi benden. Görüntülü arayarak bir şahsı tarif etti, adrese gönderdi. Görsem tanıyamam. Benim parayı alan kişi de maskeliydi.” dedi.

Ertesi sabahta telefonunu kırmaya zorlandığını söyledi.

Yaşa, “Keser sordu, balta sordu. ‘Kaldırım taşı bul’ dedi. Buldum. ‘Telefonu kır, hattı kır. Karakola gel’ dedi. Karakola gittim, ‘Böyle birisi burada yok’ dediler. Şikayette bulundum. Emlakçıdan da şikayetçi oldum. Hepsinden şikayetçi oldum.” dedi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşa, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatarak “Bugün aynı emlakçı müşteri getirdi. Sokakta kalacağım, gidecek yerim yok. Nereye gideyim? Bana yardım edin, yalvarıyorum. Çok mağdurum.” dedi.

Olayla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün inceleme başlattığı öğrenildi.