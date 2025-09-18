Kocaeli'de kargo gemisi karaya oturdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kuru yük gemisi karaya oturdu...
Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
MÜRETTEBATI KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu.
7 kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
6 KİŞİ KURTARILDI
Bu kapsamda da 6 kişi kurtarıldı.
Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.