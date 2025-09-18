Abone ol: Google News

Kocaeli'de kargo gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kargo gemisi karaya otururken, bölgeye ise çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, 7 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışmalara başladı.

Yayınlama Tarihi: 18.09.2025 10:31

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kuru yük gemisi karaya oturdu...

Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

MÜRETTEBATI KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu.

7 kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

6 KİŞİ KURTARILDI

Bu kapsamda da 6 kişi kurtarıldı.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. 

