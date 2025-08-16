Kocaeli'de orman yangını kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi kırsal Suludere Mahallesi yakınındaki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

RÜZGARLA BİRLİKTE ORMANA YAYILDI

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, kırsal Akçat ve Safiye Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı.

Ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için arazözlerle karadan, yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangınla ilgili son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı.

Bakan Yumaklı, Kocaeli'deki yangının bugün tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.