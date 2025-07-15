Kocaeli’de zincirleme kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde aynı yöne seyreden iki otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesi, otomobilin üzerine düştü.

Araç, dorsenin altında kalarak paramparça oldu.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışanlar ekiplerin yoğun çabasıyla çıkarıldı.

İlk belirlemelere göre, 2 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsünün ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrası yeniden açıldı.