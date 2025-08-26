Komedyen Mesut Süre hakkında taciz iddiası: Mağdurların yanındayız

Son günlerde sosyal medyada başlayan ve sanat camiasına yayılan ifşaların ardı arkası kesilmiyor.

Birçok ünlü ismin adının karıştığı taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medyada paylaşım yapan Tuğul Özlü isimli bir kadın, kendisine gelen mesajları yayınladı.

Buna göre bir kadın, Tuğul Özlü'ye mesaj atarak staj programı için görüştüğü komedyen ve sunucu Mesut Süre'nin kendisini yemek yeme bahanesiyle evine davet ettiğini ve burada taciz edildiğini iddia etti.

"DERHAL EVDEN ÇIKTIM"

Yıllar önce üniversitedeyken yemek yemek için gittiği Süre'nin evinde tacize uğradığını söyleyen kadın paylaşımında, "Kolumdan tutup koltuğa yatırdı. Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim." dedi.

"BEYEFENDİ KOMEDYEN DİYE ANILIYOR"

Tuğul Özlü'ye gelen mesajda şu ifadeler yer aldı;

Üniversitedeyken bir dergi çıkarıyorduk. Bu dergide alternatif komedi üzerine 'az ünlü' komedyenlerle bir söyleşi yapmak istedik.



Bu vasıtayla o dönem radyo programcılığı yapan ve küçük kulüplerde sahne alan Mesut Süre ile tanıştık.



Bir süre sonra Mesut Süre, bir staj programıyla ilgili görüşmek üzere benimle iletişime geçti. Bu görüşmeyi Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde yaptık.

"KOLUMDAN TUTUP KOLTUĞA YATIRDI"

Daha sonra acıktığını söyledi, 'Yemek yiyelim' dedi. Kabul ettim. 'Dışarıda para harcamayalım evde çok güzel yemek var, bizde yiyelim' dedi. Yine kabul ettim.



(Henüz Türkiye'nin bu kadar korkunç olmadığı dönemlerdi, bir sakınca görmemiştim. Bu açıklamayı yapma gereği duymak bile beni yaralıyor.)



Mesut Süre'nin Beşiktaş'taki evine gittik, yemeğimizi yedik. Artık gitme vakti geldiğinde beni kolumdan tutup koltuğa yatırdı.

"ZORLA ÖPMEYE ÇALIŞTI"

Üzerime çıktı. Öpmeye çalıştı. Bu arada ben 1.60 boyunda biriyim. Mesut Süre bildiğim kadarıyla 2 metrenin üzerinde. Karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Derhal evden çıktım ve bir daha kendisiyle görüşmedim.



Kendisi çok seviliyor. Cinsiyetçilik yapmayan, beyefendi komedyen diye anılıyor. Ayrıca ben şahsın evindeydim. Muhtemelen ya iftira attığım ya kuyruk salladığım söylenecek.

"UNUTAMIYORUM"

İspatlayabileceğim bir durum da yok. Şahsın beni davet ettiği eski mesajlarını da aradım ancak olayın üzerinden 13 sene gibi bir süre geçtiği için herhangi bir mesaj yok.



Tek gösterebileceğim şey, dergideki makale. Ve tek verebileceğim detay yediğimiz yemeğin ıspanak olması. O yemeği unutamıyorum.

"ŞOK İÇERİSİNDEYİZ"

İlişki Testi programının yapımcı şirketi İda iletişim, Süre ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Yapımcı şirket, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz. Mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi'nden duyurmaya söz veriyoruz." dedi.