Komisyonda İmralı için oylama kararı alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de oluşturulan komisyon, İmralı gündemiyle bugün bir kez daha toplandı.

Komisyonda yapılan toplantıda üyeleri tek tek söz alırken, CHP ise "belirsiz" olan kararını açıkladı.

CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı ve komisyon salonundan ayrıldı.

Kapalı oturum olarak yapılan toplantıda ise gözler oylamaya çevrildi.

İMRALI İÇİN OYLAMA YAPILIYOR

Bugün İmralı gündemi ile toplanan komisyonda, kapalı oturum şeklinde oylama yapılacak.

Yapılacak olan oylamanın ardından, İmralı'ya gidilip gidilmeyeceği de netleşmiş olacak.

MHP'DEN FETİ YILDIZ GİDİYOR

Toplantıya giderken Meclis önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Feti Yıldız, "Bunu söylememde sakınca yok herhalde. İmralı'ya partim adına ben gideceğim." dedi.

"ÜYE VERMEYİ DOĞRU BULMUYORUZ"

CHP, TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nun İmralı'ya gidip gitmeme konusunu ele aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Komisyon üyesi milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nun İmralı'ya ziyareti gündemi ele alındı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyon toplantısında, "Herkesin pozisyonunu açık şekilde koyması önemlidir. 5 kişinin bir ziyaret yapması planlanıyorsa yönergemiz gereğince oylama ile yapılması gerekmektedir. İmralı'ya gidecek heyete partimizden üye vermeyi doğru bulmuyoruz." dedi.

AK PARTİ'DE DE OLUMLU BİR HAVA HAKİM

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, dün partinin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekilleriyle bir araya geldi.

Meclis'te basına kapalı yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Toplantıda Komisyon çalışmalarının, rapor sürecinin, oluşturulacak politika belgesinin değerlendirildiğini belirten Güler, İmralı'ya ziyaretin de gündeme geldiğini, bu konuya olumlu baktıklarını aktardı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bugünkü toplantısında değerlendirmeler yapılacağını aktaran Güler, raporun hazırlık aşamasını kıymetli bulduklarını, rapor sürecinde idari ve yasal düzenlemelerle ilgili siyasi partilerin bakış açısının da ortaya çıkacağını söyledi.

Güler, toplantıda milletvekillerinin hangi başlıklarda görevlendirileceğinin de görüşüldüğünü bildirdi.

İmralı'ya yapılması planlanan ziyarete AK Parti'den kimin katılacağının sorulması üzerine Güler, bunun değerlendirileceğini belirtti.

Güler, İmralı ziyareti konusunda gerekli değerlendirmeyi Komisyonun yapacağını dile getirerek, Komisyonun amacının terörün son bulması, silahın bırakılması, PKK'nın feshinin her bir zeminde gerçekleşmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE İLGİLİ ORTAK NOKTADA DURDUĞUMUZU ZATEN DAHA ÖNCEDEN KONUŞTUK"

MHP'nin, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidiş için cumartesi gününü işaret ettiğinin hatırlatılması üzerine Güler, "Komisyonun kendi değerlendirdiği hususlara biz bir şey söylemiyoruz." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın, adaya gidiş için karar almada "salt çoğunluğun" yeterli olduğuna dair açıklaması anımsatılarak, "Oylama olursa siz olumlu oy vereceksiniz değil mi?" sorusuna Güler, "Elbette." yanıtını verdi.