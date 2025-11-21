Komisyondan İmralı'ya gidecek isimler belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Terörsüz Türkiye' sürecinde tarihi adım...

Süreç kapsamında TBMM'de oluşturulan komisyon, İmralı gündemiyle bugün bir kez daha toplanırken komisyondan beklenen karar çıktı.

İMRALI'YA GİTME KARARI VERİLDİ

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında toplanan komisyon, İmralı'ya gitme yönünde olumlu karar verdi.

Komisyonda 32 evet oyu, 3 çekimser, 2 de hayır oyu kullanıldı.

Demokrat Parti, DSP, Hüdapar hayır derken, Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı.

İSİMLER YARINA KADAR BİLDİRİLECEK

DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit yaptığı açıklamada, isimlerin yarına kadar belirleneceğini belirterek, "Yarına kadar bütün siyasi partiler Meclis Başkanlığı'na isimleri bildirecekler, ondan sonra gidiş programı yapılacak." dedi.

Öte yandan hangi partinin hangi ismi görevlendireceği de belli oldu.

MHP'DEN İMRALI'YA YILDIZ GİDECEK

Toplantıya giderken Meclis önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Bunu söylememde sakınca yok herhalde.

İmralı'ya partim adına ben gideceğim." dedi.

DEM PARTİ VE AK PARTİ'DE DE İSİMLER BELLİ OLDU

İmralı'ya DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit'in katılcağı açıklanırken, AK Parti, TBMM Başkanlığına, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek heyet için Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Yayman'ın ismini bildirdi.

Hüseyin Yayman'ın, geçmiş dönemlerde süreçle ilgili yaptığı çalışmaları, tecrübesi ve akademisyenliği dikkate alınarak heyet için bildirildiği belirtildi.

YENİ YOL GRUBU DEĞERLENDİRME YAPACAK

Yeni Yol grubu üye verip vermemeyi değerlendireceği belirtilirken karar verilirse Mehmet Emin Ekmen’in gitmesi bekleniyor.

CHP ÜYE GÖNDERMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Komisyonda yapılan toplantıda üyeleri tek tek söz alırken, CHP ise "belirsiz" olan kararını açıkladı.

CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı ve komisyon salonundan ayrıldı.

Kapalı oturum olarak yapılan toplantıda ise gözler oylamaya çevrildi.