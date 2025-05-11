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Haber Merkezi

CHP'li belediyelerin çöp sorunu yine gündemde...

İzmir'de toplanmayan çöpler, utanç verici manzaralara sebep oldu.

Çiğli ilçesinden sonra şimdi ise Konak, çöp dağlarının yeni adresi haline geldi.

Konak Belediyesine bağlı Merbel A.Ş. adına görüşmeleri yürüten Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile DİSK Genel İş İzmir 5 No'lu Şube arasında, yaklaşık bin 500 işçiyi ilgilendiren 11. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine işçiler grevi gidince, sokaklardaki çöp dağları da vatandaşların sağlığı için tehdit oluşturmaya başladı.

KONAK'TA YAŞAYANLAR İSYANDA

Konak'ta yaşayan vatandaşlar, çöp dağlarından bıkmış durumda...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan vatandaşlar, çöplerin toplanması için belediyeye çağrı yapıyor.

Ancak günlerdir süren bu durumla alakalı belediyeden beklenen adım gelmiş değil...

İZMİR'İN İÇLER ACISI HALİ

"Yaklaşık 24 saattir çöpler alınmıyor, birbirine yakın diğer çöp konteynerleri de dolu. Sürekli bu sorunu yaşıyoruz." diyen vatandaşların paylaştığı görüntüler ise İzmir'in içler acısı halini ortaya koyuyor.