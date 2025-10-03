Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan Gazze için seferberlik çağrısı

Gazze Şeridi'nde soykırım suçu işleyen İsrail, bölgeye yardımların girişine de izin vermiyor.

İsrail'in hedefinde bu kez, Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukayı kırmak ve insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu var.

İsrail'in son hamlesi sonrası UCLG, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail’in Gazze’deki soykırımının ikinci yılında bir yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Altay, 7’den 70’e herkesi bu kampanyaya katılmaya davet etti.

“ÖZGÜR BİR FİLİSTİN İÇİN TÜM GAYRETİMİZİ SEFERBER EDİYORUZ”

Katil İsrail rejiminin tüm insanlığın vicdanında derin yaralar açtığını ifade eden Başkan Altay, terör devleti İsrail’in uyguladığı soykırımın tarihin kirli sayfalarına adını yazdırdığını söyledi.

Başkan Altay, şöyle konuştu:

Bu soykırım sonucu 65 bine yakın Gazzeli kardeşimiz şehit olmuş, çoğu çocuk olmak üzere 500’e yakın Gazzeli ise açlıktan hayatını kaybetmiştir. Zulmün arşı titrettiği bu coğrafyada her çığlık, her gözyaşı bize adaletin, merhametin ve dayanışmanın ne kadar olduğunu yeniden hatırlatmaktadır.



Bizler Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulmü yüreğimizin derinlerinde hissediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletlerde bir kez daha mazlum Filistinlilerin sesi olmuş, dünya beşten büyüktür diyerek adeta intifada ilan etmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu katliamların son bulması, kalıcı barışın sağlanması ve nehirden denize özgür bir Filistin için tüm gayretimizi seferber ediyoruz.

İSRAİL’İN GAZZE SOYKIRIMININ 2'NCİ YILINDA YENİ BİR SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Başkanlığını yürüttüğü Dünya Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği başta olmak üzere tüm platformlarda bu meseleyi en üst düzeyde dile getirerek katil İsrail’in adalete hesap vermesi ve bölgede yeniden huzurun sağlanması için çaba gösterdiklerine dikkat çeken Başkan Altay, şu ifadeleri kullandı:

Ancak ‘sözlerin en güzel fiiliyata dönüşendir’ diyerek Gazzeli kardeşlerimiz için yeni bir seferberliğe vesile olmak istiyoruz.

“1 AYLIK MAAŞIMI VE BELEDİYEMİZE AİT ŞİRKETLERİN 1 GÜNLÜK CİROSUNU GAZZE’YE BAĞIŞLIYORUZ”