Konya merkezli perakende devi konkordato ilan etti! 3 ay süre verildi

Türkiye’nin önde gelen perakendecileri arasında yer alan Talipsan Mağazacılık Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Konya merkezli Doğan Çanta ve DGN Ayakkabıcılık konkordato başvurusunda bulundu.

Yalnızca Konya’da değil aynı zamanda Gaziantep, Kahramanmaraş ve Trabzon gibi şehirlerde de mağazalara sahip olan şirketlerin bu kararı mali sorunlar nedeniyle aldı.

Toplamda 19 şubesi olan ve taksitli mağazacılık çatısı altında hizmet veren DGN Ayakkabıcılık ve Doğan Çanta, özellikle taksitli satış sistemleriyle geniş bir müşteri kitlesine ulaşmıştı.

30 EYLÜL’DE DAVASI GÖRÜLECEK

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlerin başvurusunu değerlendirerek üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Bu süre boyunca şirketler iflas koruması altında olacak. Mahkeme, süreci denetlemek üzere konkordato komiserleri Mehmet Kılıç, Türkan Yılmaz ve Gülçin Kazan’ı görevlendirdi. Şirketler için geçici mühlet süresi 30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Talipsan ve bağlı şirketlerin konkordato sürecinin kalıcı hale gelip gelmeyeceği ise mahkeme tarafından hazırlanacak mali raporlar ve konkordato komiserlerinin incelemeleri sonucunda netleşecek.