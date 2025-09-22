Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Konya'da saat 09.03'te hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kulu ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

9,24 KM DERİNLİKLE GERÇEKLEŞTİ

Depremin 9,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremde yaralanma ya da yıkım olup olmadığıyla ilgili henüz bir bilgi aktarılmadı.

GECE SAATLERİNDE DE DEPREM OLMUŞTU

Ege Denizi'nde saat 04.19'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin 8,99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 139,4 kilometre mesafede ölçüldü.