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İHA

Konya’nın Karatay ilçeside sabah saatlerinde, annesi ve babası işte olduğu için babaannesinde kalan 2 yaşındaki O.K.G. isimli çocuk apartmanın 5’inci katındaki dairenin penceresinden aşağıya düştü.

Beton zemine çakılan minik çocuk ağır yaralandı.

Çocuğun düşme anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan minik O.K.G., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜM HABERİNİ ALAN AİLE YIKILDI

Çocuğun ölüm haberini alan anne ve yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Annenin “Oğlum öldü” diyerek feryat ettiği anlar yürekleri dağladı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.