Haber Merkezi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Teşrif-i Mevlana etkinlikleri kapsamında 6. Sufi Sinema Festivali düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen açılış programında konuşan 6. Sufi Sinema Festivali Genel Sanat Yönetmeni İhsan Kabil, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT’nin değerli destekleriyle düzenlenen festivalin hayırlı olmasını temenni etti.

"DUYGULARIMIZI YÜCELTİYOR, RUHUMUZU YÜKSELTİYOR"

Kabil, Konya’nın tüm dünyadan insanları bir araya getiren bir kutup olduğunu, Hazreti Mevlana’nın şehri olduğunu anımsatarak, "Dolayısıyla biz uçları bir araya getiriyoruz, böylesi güzel bir faaliyetle biz şerefleniyoruz, Konya’mız büyük bir renk katıyor. Duygularımızı yüceltiyor, ruhumuzu yükseltiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"DOSTLARIMIZI KONYA’DA AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYUYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna’dan Amerika’ya, İngiltere’den İran’a, Özbekistan’dan İtalya’ya kadar birçok farklı kültürden sanat insanını, Mevlana şehri Konya’da ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti.

"KONYA’DA ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARA YENİ BİR HALKA DAHA EKLENDİ"

Şeb-i Arus törenleri, Uluslararası Mistik Müzik Festivali ve Kitap Fuarı gibi önemli organizasyonlara Sufi Sinema Festivali gibi yeni bir halka daha eklendiğini kaydeden Altay, "Bu festivalle, sadece düşünsel derinliği yüksek filmler değil; halk sinemasından çocuk filmlerine, belgesellerden uluslararası yapımlara kadar çok geniş bir yelpazeyi Konyalı ve ülkemizdeki sinemaseverlerle buluşturuyoruz." dedi.

"FESTİVALİMİZ, SİNEMA ALANINDA BİR AR-GE MERKEZİ NİTELİĞİ KAZANMIŞ OLUYOR"

Festival kapsamında; Mevlana Kültür Merkezi’nde tasavvuf içerikli sinema filmleri, Depo No: 4’te belgesel film gösterimleri, Kültürpark Açık Hava Sineması’nda gişe rekortmeni yerli yapımlar, şehrin farklı noktalarındaki salonlarda ise çocuklar için özel animasyon seçkileri izleyicilerle buluşacağını paylaşan Altay, şöyle devam etti:

Festivalde sadece filmleri göstermekle kalmıyoruz; aynı zamanda tasavvuf alanında ve düşünsel sinema ekseninde film üreten yönetmenler, yapımcılar, eleştirmenler ve sinema insanlarını söyleşiler, paneller ve atölyelerle bir araya getiriyoruz. Böylece festivalimiz, bir sinema şenliği olmanın ötesinde, sinema alanında bir Ar-Ge merkezi niteliği de kazanmış oluyor. Bu yıl bir ilki daha gerçekleştiriyor; sadece gösterilen filmleri değil, filmin temelini oluşturan senaryoları da destekliyoruz. Festival kapsamında, en iyi senaryoya destek vererek senarist adaylarını yazmaya ve üretmeye teşvik ediyoruz. Ayrıca sinema vizyonumuz burada bitmiyor. İlk adımını attığımız MESEL – Medeniyet ve Sinema Akademisi projesiyle, genç kardeşlerimizi sinema sektörüne hazırlamak için online eğitimler sunacağız.

"TÜM İNSANLIĞA BU ANLAMLI SİNEMA DİLİYLE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Konya’yı bir film, belgesel ve dizi üretim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını dile getiren Altay, şu ifadeleri kullandı:

Şehrimizdeki doğal plato alanlarını belirleyerek, ülkemizin ve dünyanın yapımcılarına tanıtarak, kültür ve sinema turizmine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 6.’sını düzenlediğimiz Sufi Sinema Festivalimizin ana mottosu, Mevlana Celaleddin Rûmî’nin; ‘Aynada gördüğün suret senin, aynanın değil’ sözüdür. İşte bizler buradan, Konya’dan, tüm insanlığa bu anlamlı sinema diliyle ulaşmak istiyoruz. Festivalimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğümüze, TRT’ye ve siz değerli sanatçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum.

"HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA BİZLERİ MADDEDEN MANAYA TAŞIYOR"

Konya Valisi İbrahim Akın da yaptığı konuşmada, "Konya’da sanat konuşursa, o ses Mevlana’nın hikmetiyle, Yunus’un diliyle, İrfan’ın özüyle yankılanır. Sufi Sinema Festivali işte tam da bu yüzden Konya’mızın köprü tasavvuf mirasını, sinemanın evrensel diliyle harmanlayarak kültürümüzün evrensel mesajlarını dünya sahnesine taşıyan nadide bir birikimdir." dedi.

"Doğu ile batı arasında kullanılan bu evrensel diyaloglar, her yıl olduğu gibi bu yıl da bizleri maddeden manaya taşıyor" diyen Vali Akın, "Bu festivali seyirle birlikte iz bırakan bir tecrübeye dönüştüren herkese can-ı gönülden teşekkür ediyor; katkı sunan sanatçılarımıza, akademisyenlerimize ve emek veren tüm katılımcılarımıza özellik de emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum." açıklamalarını yaptı.

YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN SUFİ SİNEMA PAYDAŞLARI KONYA’DA BULUŞUYOR

Tasavvufun evrensel mesajlarını sinema yoluyla insanlığa aktarmak ve sinemaya manevi bir derinlik kazandırmayı hedefleyen 6. Sufi Sinema Festivali kapsamında yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda yapımcı, yönetmen ve oyuncu, Konya’nın manevi ikliminde bir araya gelecek.

FESTİVAL 11 MAYIS’A KADAR SÜRECEK

Tasavvuf içerikli sinema filmleri, belgeseller, söyleşiler, paneller, atölyeler ve çeşitli etkinliklerin sanatseverlerle buluşacağı 6. Sufi Sinema Festival; Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat, Mevlana Kültür Merkezi, Depo No: 4 ve Kültürpark’ta 11 Mayıs’a kadar devam edecek.