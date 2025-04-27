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Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı Alo 174 Gıda Hattı’na gelen bir ihbar üzerine, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda çoğu küflenmiş, bozulmuş ve zorunlu etiket bilgileri bulunmayan 50 ton eritme peynir bulundu.

50 TON ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Ekipler tarafından ele geçirilen yaklaşık 50 ton ürün imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN YUMAKLI: DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: