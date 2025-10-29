Konya'da yalnızca 1 öğretmen ve 1 öğrencisi olan okulda Cumhuriyet Bayramı kutlandı Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu’nda yalnızca bir öğretmen ve bir öğrencinin bulunmasına rağmen, Cumhuriyet Bayramı kutlaması gerçekleştirildi.

Göster Hızlı Özet Konya Ilgın'da bir öğretmen ve bir öğrenci, Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, şiir okuma ve dans gösterisi ile sona erdi.

Muhammet Bağ ve İlayda Kozlu, bu özel anı cep telefonuyla kaydetti ve birbirlerini alkışladı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Okulun tek öğretmeni Muhammet Bağ ile 3’üncü sınıf öğrencisi İlayda Kozlu, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümü münasebetiyle düzenledikleri törene saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İkili, düzenledikleri törenle ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı’nı coşkunu yaşadılar. İKİ KİŞİLİK DEV KADRO Törende öğretmen Muhammed Bağ'ın cep telefonundan sırayla 3'üncü öğrencisi İlayda Kozlu ile birbirlerini kayıt altına alarak bu anlamlı töreni ölümsüzleştirdiler. Konuşmasını yapan öğretmen Bağ, "Vatanı uğruna canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz." dedi. Daha sonra sahneye Cumhuriyet adli şiiri okumak için öğrenci İlayda Kozlu çıktı. HEM PERFORMANS SERGİLEDİLER HEM ALKIŞLADILAR Törende öğretmen ve öğrenciden başka katılımcı olmaması nedeniyle ikilinin birbirini alkışladığı anlar yüzleri gülümsetti. Son olarak İlayda Kozlu'nun dans gösterisini sergilemesi ile birlikte ikilinin düzenledikleri tören sona erdi. Gündem Haberleri Türk Yıldızları'ndan Kırklareli semalarında gösteri uçuşu

İstanbul'da 4 turistin 59 bin lira hesap ödediği restoranda denetim

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'na işlenen dev Türk bayrağı ihtişamıyla büyüledi