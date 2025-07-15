Konya'daki orman yangını Isparta sınırına ulaştı

Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Güvendik Mahallesi yakınlarında önceki gün sabah saatlerinde çıkan orman yangını etkili rüzgar nedeniyle hızla yayıldı.

Yangını tarlada yakılan anızın ormanlık alana sıçramasıyla başladığı öğrenildi.

Akşam saatlerine kadar helikopterlerle havadan müdahale edilen yangına havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale sürdürüldü.

KÖYLERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Konya'da başlayan yangın, Isparta sınırına kadar ilerledi.

Alevlerin Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yukarıdinek köyüne yaklaşık 3 kilometre kadar yaklaştığı bildirildi.

Yangının ilerleme riski nedeniyle Isparta'ya bağlı sınır köylerinde herhangi bir tahliye yapılmazken güvenlik amaçlı önlemler alındı.

VALİLİK UYARDI

Isparta Valiliği'nden alınan bilgiye göre ekipler gelişmeleri yakından takip ederken olası bir sıçramaya karşı hazırlıklı olunması yönünde uyarılar yapıldı

Sınır bölgesindeki ormanlık alanlarda da tehdit oluşturduğu belirtilen yangının kontrol altına alınması için her iki ilde de yoğun mücadele devam ediyor.