Konya'nın Beyşehir Gölü buzla kaplandı

Beyşehir Gölü, iklim değişikliği nedeniyle kıyıdan 150 metre çekildi. Sıcaklıkların eksi 10 dereceyi bulmasıyla birlikte ise gölün bir kısmı dondu.

Konya'daki, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen, 656 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağlıyor.

150 METRE ÇEKİLDİ

Aynı zamanda 466 balıkçının geçimini sağladığı göl, iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kıyıdan yaklaştık 150 metre çekildi.

Havaların soğumasıyla eksi 10 dereceye düşen sıcaklığın ardından ise Beyşehir Gölü dondu.

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"GÖLÜN TAMAMI DONABİLİR"

Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı,"21 Aralık zemherinin girişiyle birlikte Beyşehir Gölü'nün, ilk defa eksi 11 derecede donduğunu görüyoruz. Normalde gölde su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde eksi 20 dereceden aşağı buz tutmazdı. Soğuk ve zemheri böyle devam edecek olursa sadece kıyı değil gölün tamamı eksi 12 veya 13 derecelerde donabilir. Neredeyse geçen senelere göre 6- 7 metre su seviyesi düştü'' şeklinde konuştu.



































