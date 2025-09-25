Kore gazisi Mükremin Erturan, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi 94 yaşındaki Mükremin Erturan'dan acı haber geldi...
Kayseri'de yaşamını sürdüren Mükremin Erturan, askerlik görevini yerine getirmek için 1950 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gitti.
ÇATIŞMA SIRASINDA AYAĞINDAN VURULDU
Burada 1 yıl askerlik yapan Erturan, kura sonucunda Kore'ye gitti.
25 Haziran 1950'de Kuzey Kore ile Güney Kore arasında çıkan savaşa gönderilen Erturan, burada 1 yıl kalıp, çatışma sırasında vuruldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Japonya'ya getirilen 4 çocuk babası Erturan, buradaki tedavisinin ardından Türkiye'ye gönderildi.
Yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Mükremin Erturan, hayatını kaybetti.
KORE GAZİSİNE ACI VEDA
Erturan için Hulusi Akar Camii’nde tören düzenlendi.
Kore gazisi Mükremin Erturan, kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.