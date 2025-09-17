Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon...

CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu.

SABAH SAATLERİNDE DÜĞMEYE BASILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi.

Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Köyceğiz Belediyesi'nde ve şüphelinin evinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyallere el koydu.