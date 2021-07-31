Kozan'daki orman yangını kontrol altına alındı

Çeşitli illerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Ekiplerin insanüstü çabaları sayesinde birçok yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını da onlardan biri.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz'da saat 19.45 civarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

3 GÜNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi.

Alevlere 3 gün boyunca havadan ve karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Üç gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.