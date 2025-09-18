Kredi kartı olan herkesi ilgilendiriyor: Kart faizleri düşürüldü! İşte yeni oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı kullanıcılarını ve kredili mevduat hesabı (KMH) sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeye imza attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, bu hesaplara uygulanan faiz marjları 25 baz puan indirildi.

Nakit avans çekimlerinden acil ihtiyaçlar için kullanılan KMH hesaplarına kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bu gelişme, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele adımlarını sürdürürken toplumun yükünü hafifletmeye dönük dengeli bir politika izlediği şeklinde yorumlanıyor.

FAİZLER DÜŞÜRÜLDÜ

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, kredi kartı işlemlerine uygulanan azami akdi faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

Kredi kartı borçlarında gecikme durumunda uygulanan gecikme faizi oranı da yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e çekildi.

TCMB'nin aldığı bu karar, 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra yapılacak kredi kartı nakit avans ve KMH işlemlerinde yeni, daha düşük faiz oranları geçerli olacak.