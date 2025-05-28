Kremlin: Görüşmeler İstanbul'da olabilir

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Türkiye, barışa ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmeleri yapıldı.

Bu görüşmelerden esir takası anlaşması çıkarken, geçtiğimiz günşerde Moskova'da Putin ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir kez daha görüşmeler için İstanbul'u işaret etmişti.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin'den gelen son açıklamada da bir kez daha İstanbul işaret edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, barış görüşmelerinin İstanbul'da olabileceği belirtilerek, "İlk tura ev sahipliği yapan bir ülkeyi tercih ederiz." denildi.

TRUMP'IN SÖZLERİNE YANIT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik eleştirilerini ve "Putin ateşle oynuyor" sözünü de değerlendirerek, "ABD ve Trump'ın, barışçıl süreç için kayda değer çaba sarf ettiği ve hızlı çözüm istediği açıktır. Trump'ın arabuluculuk çabaları için minnettarız." dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasında olası görüşme ihtimaline ilişkin, "Böyle bir görüşmenin olasılığı hakkındaki yaklaşımımızda bir değişim yok. Böyle bir görüşme, iki heyet arasındaki belirli anlaşmaların sonucu olmalıdır." ifadesini kullandı.

İstanbul müzakerelerinde üzerinde mutabakata varılan memorandum taslağının hazırlandığını anlatan Peskov, "Yakında her iki tarafın da sunduğu memorandum taslakları ortaya açıklanacak ve bir sonraki müzakere turu hakkında konuşacağız. Süreç son aşamasında ve belge yakında hazır olacak." bilgisini paylaştı.

Kremlin Sözcüsü, geçici ateşkes ihtimalini de değerlendirerek, "Geçici ateşkes ve barış koşullarının bir listesini istişare etmek için yaklaşımları içeren belge hazırlanıyor. Bu arada, özel askeri operasyon ise devam ediyor." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki müzakere turunun yeri hakkında herhangi bir karar alınmadığını sözlerine ekledi.

LAVROV: MÜZAKERELERİ EN KISA ZAMANDA DUYURACAĞIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bugün başkent Moskova’da düzenlenen 13'üncü Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracaklarını belirterek "Müzakereler savaştan daha iyidir. Ancak müzakerelerde başarı elde etmek için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor." dedi.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın inisiyatifiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan yönetiminin desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakereleri yeniden başlattıklarını ve bundan dolayı bu ülkelere minnettar olduklarını dile getirdi.

Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs’ta müzakerelerin yapıldığını anımsatarak "İstanbul'da yapılan müzakerelerde, (Ukrayna'da) tüm ayrımcı yasaların kaldırılması konusunda ısrar ettik. En kısa zamanda duyuracağımız yeni tur müzakerelerde de aynı şekilde bu konuda ısrarcı olacağız." ifadelerini kullandı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ SONRASI YAŞANANLAR

İstanbul'da Ukrayna ve Rusya tarafları arasındaki müzakereler sonrasında esir takasında anlaşma sağlanmıştı.

Ancak Rusya, Ukrayna'nın Rus topraklarında sivilleri hedef aldığını savunarak, Ukrayna topraklarında sınır boyunca tampon bölge oluşturmaya karar vermişti.

Trump, son açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes sürecinde ağır davrandığını dile getirerek bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti.