Külliye'de Papa'nın katıldığı programda Tala'al Bedru Aleyna ilahisi çalındı

Türkiye 2014'ten sonra ilk kez papa ağırlıyor.

21 Nisan 2025'te hayatını kaybeden Papa Françis'in yerine seçilen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.

Bursa'daki İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014 yılında ortaya çıkan ve Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenecek tören öncesinde Papa Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

KÜLLİYE'DE ÖZEL PROGRAM

Heyetler arası görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin Cihannüma Salonu'nda gerçekleştirilen Sivil Toplum ve Diplomatik Heyet Toplantısı'na katıldı.

TALA'AL BEDRU ALEYNA ÇALINDI

İki liderin katılımcılara hitap için salona teşrifinden önce salonda bulunan orkestra tarafından Tala'al Bedru Aleyna ilahisi çalındı.

O anlar kameralara yansıdı.

622'de Hicret tamamlandıktan sonra Medine'ye varan Hazreti Muhammed'i (SAV) şehrin girişinde gören Medinelilerin hep birlikte söylemeye başladığı sözlerden oluştuğuna inanılan ilahi, 1400 yıllık geçmişiyle Müslüman aleminin ortak ve en bilinen ilahisi kabul ediliyor.

Tala'al Bedru Aleyna sözleri

Tala'al- bedru aleynâ min seniyyâti-il vedâ

Vecebe'ş-şükrü aleynâ mâ de'â lillahi dâ'

Eyyühel meb'usü fînâ ci'te bi'l-emri'l mutâ'

Ci'te şerrafte'l- Medîne merhabâ yâ hayra dâ'

Ente şemsun, ente bedrun ente nûrun 'âlâ nûr

Ente misbâha's-süreyyâ ya habîbi yâ resûl

Kad lebisnâ sevbe izzin

Ba'de esvâb'r-rika

Ve rada'nâ sedye mecdin

Ba'de eyyâm-id dayâ

Kaalet ahmâru'd-deyâcî

Ku lli erbâbi'l-İslâm

Küllü nan yetba Muhammed

Yenbeğî en lâ yüdaam

Ve teâhednâ cemîan

Yevme aksümne-l yemîn

Len nehûne'l ahde yevmen

Vettehazne's- sıdka dîn

Leste vallahi neziyyen

Mâ yukasihi'l i-bâd

Meşheden yâ necme emnîn

Zû vebâin ve vidâd

Taleal Bedru Aleyna Türkçe Sözleri

Ay doğdu üzerimize

Veda tepesinden

Şükür gerekti bizlere

Allah'a davetinden

Sen Güneş'sin, sen Ay'sın

Sen nur üstüne nursun

Sen süreyya ışığısın

Ey sevgili ey rasûl

Ey bizden seçilen elçi

Yüce bir davetle geldin

Sen bu şehre şeref verdin

Ey sevgili hoş geldin

Ey rasûl sana söz verdik

Doğruluktan ayrılamayız

Sen ey esenlik yıldızı

Senin sevginle doluyuz